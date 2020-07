Telão no aeroporto, torcedores on-line... Os preparativos para o desembarque de Kalou

Rio - A confirmação da contratação de Kalou pelo Botafogo já foi realizada há algumas semanas, mas a chegada do atacante ao Rio ainda não ocorreu por conta da pandemia do novo coronavírus. No entanto, segundo a 'Fox Sports', o clube já se prepara para recepcionar o atleta no Aeroporto do Galeão, com transmissão ao vivo da Botafogo TV.

De acordo com o portal, os sócio-torcedores participarão ao vivo, por chamada de vídeo, do desembarque de Salomon Kalou. Estes ainda serão sorteados para ganhar uma camisa autografada pelo marfinense. Um telão será montado no local para receber o jogador de 34 anos, que foi contratado no último dia 9 de julho, com vínculo até 2021.



O clube se movimentou bastante neste período de pandemia. Além de Honda, contratado no início do ano, chegaram os laterais Victor Luis e Kevin, o zagueiro Rafael Forster e Salomon Kalou. No próximo sábado, a equipe faz outro amistoso contra o Fluminense, visando o início do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 9 de agosto.