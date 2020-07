Novo teste de Covid-19 de jogador do Botafogo dá negativo e atacante volta a treinar

Rio - O treino do Botafogo contou com uma novidade nesta quarta-feira. Luís Henrique voltou a participar normalmente das atividades no campo anexo do Estádio Nilton Santos. O atacante havia testado positivo para o novo coronavírus no último fim de semana, mas a contraprova, entregue na última terça-feira, indicou negativo para o COVID-19.



O atacante de 18 anos desfalcou o Botafogo no amistoso contra o Fluminense, no último sábado, pelo resultado positivo. Imediatamente, iniciou o processo de quarentena e realizou um novo exame. A clínica entregou o resultado na terça-feira, indicando a negativo.

LEIA MAIS: Confira mais informações do Botafogo



Desta forma, Luís Henrique pôde retornar aos treinamentos no clube de General Severiano. O atacante treinou sem limitações nesta quarta-feira e é opção do treinador Paulo Autuori para o próximo amistoso contra o Fluminense, no sábado, novamente no Estádio Nilton Santos.



O Alvinegro e os representantes do jogador o acompanharam nesse momento e fizeram questão de checar que realmente tudo estava bem. Luís Henrique não apresentou nenhuma sintoma de coronavírus e, por isto, foi liberado para voltar a treinar.



Desta forma, Luís Henrique pôde retornar aos treinamentos no clube de General Severiano. O atacante treinou sem limitações nesta quarta-feira e é opção do treinador Paulo Autuori para o próximo amistoso contra o Fluminense, no sábado, novamente no Estádio Nilton Santos.O Alvinegro e os representantes do jogador o acompanharam nesse momento e fizeram questão de checar que realmente tudo estava bem. Luís Henrique não apresentou nenhuma sintoma de coronavírus e, por isto, foi liberado para voltar a treinar.