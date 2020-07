Funcionários do Botafogo lançam manifesto por salários atrasados: 'Pedimos socorro'

Rio - Os funcionários do Botafogo emitiram uma nota oficial, nesta quinta-feira, pedindo socorro após o clube não conseguir arcar com os compromissos contratuais. Afirmando não terem recebido nenhuma garantia dos dirigentes da equipe e com quatro meses de salário em atraso, eles classificaram a situação como um "descaso inadmissível".



Leia abaixo o que relataram os profissionais do clube:

Nós os funcionários do Botafogo de Futebol e Regatas, vimos por meio desta nota pedir socorro, quanto a nossa situação. São chefes de família, mães que sustentam as sua casas. O descaso conosco está inadmissível, nenhuma satisfação e nenhuma garantia da presidência quanto aos nossos pagamentos. São 4 meses nessa angústia e nem uma palavra da presidência para os funcionários. Temos contas a pagar, temos alugueis para pagar e acima de tudo temos dignidade e honra para termos as nossas contas em dia o que nesse momento está nos faltando.



Nós os funcionários do Botafogo Futebol e Regatas estamos pedindo SOCORRO"