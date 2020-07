Presidente do Botafogo se manifesta após 'pedido de socorro' dos funcionários

Rio - A pandemia do novo coronavírus potencializou as dificuldades financeiras vividas pelo Botafogo. Nesta quinta-feira, os funcionários do clube emitiram comunicado expondo os salários em atraso. Na carta, os trabalhadores 'pediram socorro', diante da falta de recursos. Após a repercussão da nota, Nelson Mufarrej, presidente do Alvinegro, se manifestou."É prioridade no clube a busca por soluções na questão salarial. Não vou me justificar com penhoras, dívidas e dificuldades do mercado publicitário, pois sobre essa realidade todos já estão cientes e conscientes. O torcedor e nossos funcionários acompanham o nosso dia a dia. Prefiro falar com sinceridade que, como presidente, vou seguir me empenhando ao máximo para resolver esse problema de caixa que nos asfixia", disse Mufarrej, que completou:"Hoje acertamos mais um mês de salários dos atletas, além de algumas imagens atrasadas, e amanhã será depositado em juízo uma quantia oriunda de direitos de transmissão, que será utilizada integralmente para abater mais um mês com funcionários, o de abril, com o apoio do Sindeclubes. Nas próximas semanas, esperamos aliviar outro mês com os nossos funcionários, enquanto buscamos em paralelo, através do nosso comercial e marketing", encerrou.