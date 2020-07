Funcionários do Botafogo podem entrar em greve caso não haja pagamento

Rio - O clima interno no Botafogo passa longe da calmaria. Após a divulgação de um manifesto pedindo socorro pela questão dos quase quatro meses de salários atrasados , os funcionários do Botafogo ameaçam entrar em greve caso pelo menos um mês dos vencimentos atrasados não seja quitado pela diretoria até esta sexta-feira.Alguns colaboradores garantem que não vão trabalhar no amistoso contra o Fluminense, no próximo sábado, no Estádio Nilton Santos, caso não haja este posicionamento.Atualmente, a diretoria do Botafogo deve 88% do valor do mês de abril, maio e junho aos funcionários. O mês de julho vence no quinto dia útil de agosto. O presidente Nelson Mufarrej garantiu, em nota divulgada nesta quinta-feira, que vai iniciar o pagamento dos débitos do quarto mês do ano na próxima sexta-feira, com a ajuda do Sindeclubes.De qualquer forma, a situação chegou a um patamar insustentável. A greve é vista como uma forma de pressionar a diretoria para tentar agilizar os pagamentos atrasados. Muitos funcionários passam por dificuldade fora do clube.