Botafogo anuncia novo patrocinador até o final do Brasileirão de 2021

Rio - O Botafogo acertou com mais um patrocinador para estampar a camisa do clube. De acordo com a 'Rádio Tupi', o clube fechou parceria com a Eletromil até o final do Campeonato Brasileiro de 2021. A empresa de materiais elétricos terá o nome grifado nas costas do uniforme do Alvinegro.



A companhia, que tem sede no Rio de Janeiro e Espírito Santo, já terá a marca estampada no próximo jogo do Botafogo, contra o Fluminense, neste sábado, no Nilton Santos. Na última quinta-feira, o basquete do clube foi encerrado por conta do cancelamento do patrocínio da Tim no esporte.