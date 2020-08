Rio - O primeiro gol marcado com a camisa do Botafogo foi ainda mais simbólico para Matheus Babi. O jogador de 23 anos utilizou as redes sociais para fazer uma comovente homenagem à sua mãe, que faria aniversário caso estivesse viva.



O atacante alvinegro destacou em uma postagem no Instagram:



"Mãe, feliz aniversário. Tenho certeza que daí de cima a senhora está feliz, o céu está em festa. Te amo para sempre".

O técnico Paulo Autuori falou sobre o desempenho do atacante e revelou que espera uma disputa interna no setor ofensivo.



"O Babi tem surpreendido muito toda a gente, no dia a dia, nos treinos. Será uma competição importante e quem ganha com isso é o Botafogo com alternativas. Isso força uma competitividade interna interessante", declarou.