Rio - O torcedor do Botafogo terá que aguardar um pouco mais para ver seu time em campo. Nesta segunda-feira, a CBF confirmou o adiamento da estreia da equipe alvinegra no Brasileirão, contra o Bahia, que aconteceria às 11 horas, no Estádio Nilton Santos. A partida ainda não tem data para acontecer.

O jogo precisou ser adiado pelo fato da data coincidir com a final do Campeonato Baiano, em que o Bahia estará presente. As partidas entre Corinthians x Atlético-GO e Palmeiras x Vasco também foram adiadas por conta da decisão do Campeonato Paulista.