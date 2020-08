Botafogo vai ganhar quase R$ 400 mil por venda de Gilberto ao Benfica

Rio - O Fluminense acertou nesta quarta-feira a venda do lateral-direito Gilberto ao Benfica, de Portugal. O clube tricolor vai receber cerca de 3 milhões de euros, segundo informações do "Globoesporte.com". Além do Flu, o Botafogo também vai ser beneficiado pela venda.

O Alvinegro vai receber parte deste valor, devido ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que da ao clube formado cerca de 1,9% da quantia. Desta forma, o Botafogo receberá cerca € 57 mil, ou R$ 356 mil na cotação atual.

Gilberto atuou pelo Botafogo entre 2010 e 2015. Por esse meio tempo, foi emprestado ao Internacional. Depois disso foi contratado pela Fiorentina e teve passagens pelo Verona e Latina, clubes que também podem receber alguma quantia sobre a venda.