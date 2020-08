É o momento de se pensar grande!

Com o grupo recheado de novidades, o Botafogo intensificou a preparação para estrear no Campeonato Brasileiro. Reforçado com o apoiador japonês Keisuke Honda, o atacante marfinense Salomon Kalou, o lateral-esquerdo Victor Luis e o zagueiro Rafael Forster — entre outros —, a equipe de Paulo Autuori encara o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira, na Arena Barueri, em São Paulo.

Um dos grandes destaques da equipe, o goleiro paraguaio Gatito Fernández projetou o torneio pelo Botafogo em entrevista ao site da CBF. "O maior desafio deve ser manter a regularidade durante todo o campeonato, para poder aspirar a coisas grandes para o clube, como a gente já vivenciou em 2017, com a classificação, quando disputamos a Libertadores. Acho que a gente tem que pensar em coisas grandes, pensar nisso para fazer um campeonato muito regular. Porque é um campeonato grande, que requer muito isso para fazer um bom ano", destacou o goleiro.

Grana em boa hora

Em crise financeira, com os funcionários há quatro meses sem salários, o Glorioso vai colocar a mão em uma grana que não estava nos planos. Não é muita coisa, mas por ser o formador do lateral-direito Gilberto, que foi vendido pelo Fluminense ao Benfica, de Portugal, o mecanismo de solidariedade da Fifa dá ao clube o direito a 1,9% dos 3 milhões de euros — 57 mil euros, ou R$ 356 mil — pagos pelos europeus ao Tricolor.