Rhuan afirma que adiamento da estreia no Brasileiro não muda foco do Botafogo

Rio - Seja no próximo domingo ou na outra semana, o foco do Botafogo é ter a preparação em dia. Diante das indefinições quanto à estreia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, no Estádio Nilton Santos, o clube de General Severiano não mudou a programação. Quem garante isto é Rhuan, personagem da entrevista coletiva desta quarta-feira.

"Eu acho que não muda nada. O foco é o mesmo, o trabalho está sendo bem feito. Independente de quando será o jogo, a preparação está bem forte. A equipe vai bem preparada para estrear no Campeonato Brasileiro. O Paulo (Autuori) vem pedindo para a gente trabalhar forte e ficar condicionado. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo", afirmou.O jogo entre Botafogo e Bahia, inicialmente marcado para às 11h do próximo domingo, foi adiado por conta dos compromissos do Tricolor nas finais do Estadual. A estreia do Alvinegro, portanto, fica para a quarta-feira da semana seguinte, contra o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri."Vai ser melhor para a nossa preparação. Para mim também, individualmente. Eu voltei agora, então ter mais dias para condicionar mais fisicamente e pegar mais entrosamento com a equipe. A gente tem que ter a cabeça boa. Nosso objetivo tem que ser o mesmo independente do jogo ser no domingo ou na quarta", analisou.Rhuan não se apresentou nos primeiros treinos presenciais no pós-pandemia do coronavírus por realizar recuperação muscular. No último sábado, o atacante voltou a entrar em campo, no empate em 1 a 1 diante do Fluminense. O jovem afirmou que as boas atuações chegarão com a parte física."Minha função é bem clara na equipe. Eu jogo pelos lados, tanto na direita quanto na esquerda, o Paulo sabe disso e ele vai me usar da melhor maneira para a equipe. Eu pretendo ajudar o Botafogo e ele vem falando bastante comigo a questão de me condicionar bem fisicamente. A forma física acontecendo o bom futebol vem junto", finalizou.