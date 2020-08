Botafogo tem dura missão de pontuar fora de casa

Com o adiamento do duelo com o Bahia, pela primeira rodada, o Botafogo ficou com uma sequência de duas partidas seguidas fora de casa neste início de Campeonato Brasileiro. Depois do empate com o Bragantino, é a vez de pegar o Fortaleza hoje, às 19h30, no Castelão. Será mais uma chance de voltar a vencer na temporada e de apagar a má campanha longe do Rio em 2019.

O único triunfo desde que voltou a jogar foi justamente na primeira partida (6 a 2 na Cabofriense), em 28 de junho. Desde então, o Botafogo amargou quatro empates e uma derrota. O tropeço contra o Bragantino na última quarta-feira (1 a 1) também contribuiu para aumentar a desconfiança da torcida. Afinal, apesar de ter tido a chance de vencer no fim, o Glorioso foi dominado na primeira etapa e ficou no lucro de só ter levado um gol.

Contra o Fortaleza, a equipe do técnico Paulo Autuori terá a chance de apagar essa primeira impressão e, de quebra, acabar com a má fase fora de casa no Brasileirão. Apesar de ter vencido seu penúltimo jogo no campeonato de 2019 (1 a 0 sobre a Chapecoense), o Glorioso teve um desempenho muito ruim.

SEM TEMPO

Foram apenas 14 pontos conquistados como visitante no Brasileiro do ano passado. Um aproveitamento de apenas 24,5%, contribuído com uma sequência de 10 partidas sem vencer, até quebrá-la contra a Chapecoense.

Para fazer diferente em 2020, primeiro Autuori terá de achar solução para um problema mais imediato, que é melhorar as atuações sem ter muito tempo para treinar.

"Temos que trabalhar para criar soluções. Certamente daqui a três, quatro jogos vamos produzir de uma maneira diferente, mais próxima daquilo que a gente deseja. Enquanto isso, teremos que ser uma equipe organizada, com espírito de sacrifício e capacidade de sofrimento para poder colher resultados que nos deem uma certa tranquilidade", disse o treinador.