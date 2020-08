Mais um? Torcida do Botafogo faz campanha pela contratação de ex-jogador do Manchester United

Rio - Após contratar Honda e Kalou, nomes de peso no cenário internacional, o Botafogo vê sua torcida fazer campanha por mais uma contratação de peso. Nas últimas horas, diversos torcedores alvinegros "invadiram" a conta do meia belga Marouane Fellaini, ex-Manchester United, para convencê-lo a jogar no Glorioso.

Galeria de Fotos Torcedores do Botafogo 'invadem' rede social de Fellaini Reprodução Torcedores do Botafogo 'invadem' rede social de Fellaini Reprodução Torcedores do Botafogo 'invadem' rede social de Fellaini Reprodução Torcedores do Botafogo 'invadem' rede social de Fellaini Reprodução LEIA TAMBÉM: Kalou é apresentado pelo Botafogo: 'Já me sinto em casa'

No entanto, um acerto com o jogador é considerado improvável. Atualmente no Shandong Luneng, da China, Fellaini tem contrato até o fim do ano que vem e um salário de valor "astronômico", totalmente fora da realidade do Botafogo.

Além de Kalou e Honda, o Glorioso também tentou contratar o marfinense Yaya Touré, ex-Manchester City, e demonstrou interesse em Arjen Robben, astro da seleção holandesa.