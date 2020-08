Contrato de astro do Botafogo teria cláusula que permite rescisão em fevereiro

Rio - Salomon Kalou foi apresentado pelo Botafogo neste sábado . Com contrato até o fim de 2021, o atacante pode deixar o clube antes. Segundo o "Globo Esporte", existe uma cláusula no contrato do marfinense que permite rescisão em fevereiro.

Apesar disso, a diretoria alvinegra mantém otimismo de que o atacante irá cumprir seu contrato até o fim. A cláusula é considerada apenas uma segurança, tanto para Kalou, quanto para o Botafogo.

Kalou irá iniciar os trabalhos esta semana no Botafogo. No entanto, ainda não há previsão de estreia com a camisa alvinegra.