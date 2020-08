Fotos! Namorada de Kalou, modelo brasileira faz sucesso na Web e vira 'musa do Botafogo'

Rio - Contratado pelo Botafogo, o atacante Salomon Kalou já tinha uma relação com o Brasil antes de decidir defender o Glorioso. Sua namorada, Karina Ferreira, com quem está junto desde quando atuava pelo futebol alemão, onde se conheceram, é brasileira.

Natural de Brasília, a modelo de 25 anos desembarcou no Velho Continente para estudar e por lá acabou conhecendo o jogador.

Conhecida por grandes trabalhos por marcas expressivas no mundo da moda, Karina já caiu nas graças dos torcedores do Botafogo. Durante seus treinamentos diários, a beldade já surgiu até mesmo com a camisa do Glorioso.