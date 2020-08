Gabriel Cortez assina rescisão com Botafogo e está oficialmente sem clube

Rio - O Botafogo e o meia Gabriel Cortez, enfim, chegaram a um acordo e assinaram a rescisão contratual nesta segunda-feira. A diretoria e o estafe do atleta chegaram a um acordo em relação a pagamento de salários atrasados, e o compromisso foi oficialmente rompido pelas partes.



Com a decisão,Gabriel Cortez ficará livre para acertar com qualquer equipe. Até o momento não existe nenhuma negociação finalizada para que o atacante, de 24 anos, defenda algum clube neste segundo semestre.



O meia foi afastado do Botafogo no fim de semana por fazer uma live no Instagram na madrugada da sexta-feira passada, mas já havia sido comunicado na terça-feira de que estava fora dos planos pelo técnico Paulo Autuori.