Kalou faz visita ao Botafogo, reconhece craques do passado e se impressiona com troféus

Rio - Principal contratação do Botafogo no ano, ao lado de Keisuke Honda, o marfinense Salomon Kalou se mostrou disposto a conhecer a história do clube nestes primeiros contatos com o Alvinegro. Na última segunda-feira, o jogador realizou uma visita surpresa à sede de General Severiano, onde ficou impressionado.



A sede estava fechada para manutenção e limpeza quando o marfinense apareceu de surpresa. Acompanhado do empresário Marcos Leite e de amigos próximos, o atacante de 35 anos foi recebido por Leticia Gastaldoni, que fez um tuor com o jogador pelo local. A diretoria administrativa contou um pouco da visita de Kalou.



Ao jornalista Carlos Eduardo Sangenetto, Leticia afirmou que, de cara, Kalou soube reconhecer grandes craque do passado do Botafogo, como Garrincha, Nilton Santos e Didi. A diretora também contou que o marfinense se impressionou com a galeria de troféus do Botafogo e com a vista privilegiada da sede para o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.