Rio - Com passagem pelo Botafogo em 2014, o atacante Rogério é o novo contratado do Sport. Além do jogador, o clube pernambucano busca outra contratação, dessa vez, de um atleta que está no elenco atual do Alvinegro. De acordo com o portal 'Futebol Interior', o Leão da Ilha do Retiro está de olho no lateral Danilo Barcelos.

Sem oportunidades no Ceará, Rogério acertou empréstimo com o Sport, clube que já defendeu há duas temporadas. A mesma situação se assemelha a de Danilo Barcelos, que também já somou passagem pelo clube pernambucano. O lateral não tem espaço na equipe de Paulo Autuori, mas a situação do atleta pode mudar nas próximas rodadas.



Com a cirurgia de apêndice de Victor Luis, que terá de ficar afastado por um mês, Danilo pode ser titular nas próximas partidas do Alvinegro. Essa incerteza quanto ao aproveitamento ou não do lateral pode dificultar a negociação com o Sport. Desde que chegou ao Botafogo, no início do ano, Barcelos somou apenas oito jogos, sem nenhum gol.