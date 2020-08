Rio - O Botafogo não terá um de seus principais jogadores contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira. De acordo com o 'Ge.com', o meio-campista Keisuke Honda será poupado pela comissão técnica da equipe. Segundo o portal, a decisão de deixar o japonês de fora do confronto faz parte do planejamento feito para preservá-lo neste Brasileirão.



No próximo domingo, o Alvinegro encara o rival Flamengo. Já na próxima quarta-feira, o clube viaja até Curitiba para enfrentar o Paraná, pela Copa do Brasil. Sem o meia, Autuori pode utilizar Luiz Otávio, já que Cícero ainda não tem condições de entrar em campo após o diagnóstico de coronavírus.



Além de Honda, o Botafogo não terá Victor Luis, que passou por uma cirurgia de apêndice na última terça-feira e deve ficar fora por um mês. Lucas Barros e Marcinho, também lesionados, estão indisponíveis para o jogo. Grande contratação do clube, Kalou realizou o primeiro treinamento nesta quarta-feira e ainda aprimora a parte física.