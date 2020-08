Babi tem início promissor no Fogão

Sem muito alarde, Matheus Babi chegou ao Botafogo como uma aposta e, em apenas três partidas oficiais, o jovem de 23 anos já caiu nas graças da torcida alvinegra. O bom começo supera as expectativas, mas não surpreende quem já o conhecia, como o técnico Mário Junior, que comandou o atacante no Macaé no início do ano.

Desde o retorno do futebol, Babi participou de todos os gols da equipe quando esteve em campo. Marcou no segundo amistoso com o Fluminense e contra o RB Bragantino — ambos terminaram em 1 a 1. Na quarta-feira, contra o Atlético-MG, ele ajudou na construção da jogada do primeiro gol e deu a assistência para o segundo, de Caio Alexandre. A concorrência com Pedro Raul, antes titular absoluto, agora ficou acirrada.

A técnica, a velocidade e a inteligência que têm chamado a atenção dos torcedores não são novidade para o treinador Mário Júnior. Foi sob o comando dele, no Macaé, que Babi despertou o interesse do Botafogo com ótimas atuações no Carioca, com cinco gols em nove partidas. "É um jogador de nível técnico diferente, tem todos os fundamentos que um centroavante precisa. Finaliza bem com as duas, melhorou muito o cabeceio e ainda tem o drible. Vai ter uma boa sequência no Botafogo. É jogador para time europeu", analisa Mário, atualmente sem clube.

Para o futuro do atacante, ele dá um conselho: "Tenha muita concentração e foco. Que continue trabalhando como trabalha, porque treina muito forte e é um menino muito dedicado".