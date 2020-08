Com boa mobilidade e estatura, Matheus Babi agrada no Botafogo e intensifica disputa no ataque

Rio - Um dos principais jogadores do Botafogo na largada do Brasileirão, Matheus Babi vem conquistando o seu espaço na equipe comandada por Paulo Autuori. O gol diante do Bragantino, na estreia do campeonato, e a atuação contra o Atlético-MG, na última rodada, animaram a torcida alvinegra.

Após se destacar no Macaé na disputa do Campeonato Carioca, quando era o artilheiro da competição, o atacante foi contratado pelo Botafogo e vem mostrando que pode ser importante durante a temporada. Em 12 jogos até aqui, Babi marcou seis gols. Pelo Botafogo, participação direta em dois dos três gols do clube no Brasileirão.





Elogiado por Kalou na apresentação do marfinense, como um atacante com muito potencial, Babi tem mostrado em campo que pode ser importante para o Botafogo e formar dupla de ataque com o recém-contratado.