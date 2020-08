Defesa é trunfo de Autuori para o clássico

O primeiro passo para um Campeonato Brasileiro mais tranquilo já foi dado por Paulo Autuori no Botafogo: um sistema defensivo que passa segurança. Colocado à prova contra o forte ataque do Atlético-MG, o setor passou no teste mais uma vez e pode fazer a diferença para a equipe quebrar a sequência de quatro derrotas diante do Flamengo, no clássico de amanhã, às 11h, no Maracanã.

Embora tenha feito muitas alterações no time nesses três primeiros jogos, Autuori só manteve o quinteto defensivo praticamente intacto — a única mudança foi forçada, com a entrada de Danilo Barcelos na vaga de Victor Luís, que passou por cirurgia para a retirada do apêndice. Afinal, por que mudar o que está dando certo? Foram apenas dois gols sofridos neste início de competição. Somente o Vasco, líder, foi menos vazado (1).

Depois de pararem o Galo no Niltão, Gatito, Barrandeguy, Marcelo, Kanu e Danilo terão a missão de segurar o badalado ataque do atual campeão, mas que está devendo até agora. Foram apenas dois gols marcados nas quatro primeiras rodadas, segundo pior desempenho da competição, atrás do Coritiba.

No meio de campo, o time deve ter mudanças mais uma vez. Honda, poupado no último jogo, está novamente à disposição. A dúvida é quem joga ao lado dele. Guilherme Santos, Caio Alexandre, Luiz Otávio, Bruno Nazário e Rafael Forster disputam as outas duas vagas no setor.

Já o atacante Salamon Kalou treinou ontem com bola pela primeira vez no Nilton Santos, mas ainda não tem previsão de estreia.