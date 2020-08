Botafogo busca emprestar atacante para dar mais experiência ao jogador

Rio - Contratado no início de 2020 pelo Botafogo, o atacante Alexander Lecaros pode deixar o Botafogo em breve. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o peruano está na lista de empréstimos do clube. A ideia da diretoria alvinegra é dar experiência ao jogador de 20 anos.



Reserva na equipe de Paulo Autuori, Alexander Lecaros perderá ainda mais espaço com as chegadas dos recém-contratados Salomon Kalou e Davi Araújo. Ainda conforme informado pelo repórter, a Ponte Preta chegou a sondar o atacante há alguns meses atrás, mas a negociação não avançou.