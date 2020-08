Rio - No Rio de Janeiro para fazer mais um enfrentamento pelo Campeonato Brasileiro, dessa vez diante do Vasco, nesse domingo (23) às 16h em São Januário, foi da Cidade Maravilhosa que veio mais um reforço para o elenco do Grêmio na temporada.

O atacante Luiz Fernando, do Botafogo, foi anunciado pelo clube gaúcho em negociação onde ele chega por empréstimo com validade até dezembro de 2021.



Oficialmente, as equipes não se pronunciaram sobre o pagamento de uma taxa de transferência do atleta, mas circula a informação de que, para ficar com o avante de 23 anos de idade, o Tricolor teve de investir quantia equivalente a R$ 1 milhão.



A ideia do clube é fazer a entrevista coletiva de apresentação quando a delegação do Grêmio já tiver retornado a Porto Alegre. Passando agora a mobilização no sentido de regularizar o atleta junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para que Luiz Fernando tenha condições de estrear.