Rio - O clássico entre Flamengo e Botafogo ainda vai dar o que falar. No empate de 1 a 1 entre as duas equipes neste domingo, válido pela 4ª rodada do Brasileirão, Pedro Raul balançou as redes nos acréscimos e parecia que a vitória seria alvinegra. No entanto, no último minuto, Gabigol empatou o confronto.

Após toque na mão de Marcelo Benevenuto dentro da área, o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcou o pênalti. Na saída de campo, o atacante Pedro Raul questionou se o critério seria mantido caso fosse o Alvinegro envolvido.

"Frustração. A gente queria ver se fosse o contrário se fosse marcado. O VAR está aí para isso. A gente fica na dúvida se do outro seria igual. Eu nem vi o lance, nem sabia que foi o Marcelo", afirmou, ao "Premiere".