Rio - O pênalti marcado no final do jogo para o Flamengo ainda é motivo de reclamação no Botafogo. O Alvinegro vencia até os 50' do segundo tempo, quando o VAR foi acionado para enxergar o toque no braço de Marcelo Benevenutto após finalização de Bruno Henrique. Após a partida, o técnico Paulo Autuori conversou com Leandro Vuaden para entender a marcação e citou um favorecimento ao Flamengo.



"Fui conversar com o Vuaden porque me dou muito bem com ele e acho um dos melhores árbitros do Brasil. Fui tentar entender a interpretação. Contra o Fortaleza teve pênalti no Bruno Nazário nem o VAR chamaram. O que quis dizer é que o jogador não estava de frente para a bola, e quando a bola bate no braço em uma região de amortecimento dificilmente toma velocidade e trajetória que tomou. Não estou aqui para discutir interpretação dele, estou aqui para discutir as diferenças de interpretação. Não adianta ter VAR", disse Autuori, que emendou:



"Na hora da interpretação sempre as mesmas equipes são favorecidas. Aqui no Brasil infelizmente na conjuntura do futebol brasileiro vão na CBF reclamar e fazer cartas, como se adiantasse algo. O que adianta é trabalho e transparência. No momento de decidir, a interpretação tem sido contra o Botafogo claramente. Se algum dirigente tem dificuldade de falar isso por receio, eu não tenho. A conjuntura atual do futebol brasileiro é muito fraca e suspeita. As coisas acontecem sempre da mesma maneira. Isso cansa", encerrou o técnico do Botafogo.