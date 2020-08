Rio - O colombiano Carlos Rentería será jogador do Botafogo. Após conversar com o técnico Paulo Autuori, ele acertou com o Glorioso e irá assinar um contrato até agosto de 2022. O Alvinegro ficará com 80% de seus direitos econômicos. A informação é do site "Globo Esporte".

Apesar do vínculo de dois anos, Rentería pode deixar o clube carioca bem antes. O contrato terá uma cláusula que permitirá a ambas as partes romperem o contrato após o Campeonato Brasileiro.



O volante já está no Brasil desde a última sexta-feira e deve realizar exames nesta semana para assinar com o Botafogo.