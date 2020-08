Gigante europeu procura Botafogo para ter preferência em compra de joia da base

Rio - Recém-promovido aos profissionais do Botafogo, o jovem Matheus Nascimento, de 16 anos, despertou o interesse do Atlético de Madrid. Segundo o portal "Fogãonet", o clube espanhol procurou o Glorioso para ter preferência na compra do atacante.

A ideia do Atlético de Madrid é fazer um adiantamento financeiro ao Botafogo para ter a preferência na compra de Matheus em 2022, ano em que completa 18 anos. O jogador só pode se transferir para a Europa após atingir a maioridade.

Matheus Nascimento foi destaque absoluto na base do Botafogo e da seleção brasileira. A Juventus, da Itália, também monitora o atleta.