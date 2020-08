Dirigente afirma que volante deve deixar o Botafogo em breve

Rio - O volante Cícero está de saída do Botafogo. Durante entrevista ao canal "TV Folgada", o o vice-presidente comercial e de marketing, Ricardo Rotenberg, confirmou que o jogador não deve seguir no clube, principalmente por conta da idade.

"Cícero não vai continuar não. Acho um absurdo aprovarem um jogador de 35 ou 36 anos com três anos de contrato. Quando chegamos já tinha isso. Vamos pensar adiante", disse Rotemberg.

Experiente, Cícero chegou ao Botafogo em 2019. No entanto, perdeu espaço no time e e vinha sendo pouco aproveitado, mesmo com um dos salários mais altos do elenco.