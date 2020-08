Atacante lamenta gols anulados pelo VAR em derrota do Botafogo: 'Prejudica'

Rio - O Botafogo perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro após a derrota por 2 a 0, em casa, para o Internacional. O Glorioso ficou na bronca com o VAR, que anulou dois gols da equipe de Paulo Autuori durante a partida.



Em entrevista na saída de campo, Bruno Nazário não escondeu a decepção com os lances invalidados e lamentou o prejuízo que o Alvinegro teve na partida.

"Eu não vi. Depois vou tirar a conclusão. Mas é complicado, prejudica. Não tem muito o que falar, temos que trabalhar e se esforçar para o próximo jogo", disse Bruno Nazário.



Com o resultado, o Botafogo permanece em 11º lugar na tabela de classificação, com seis pontos conquistados. O Alvinegro volta ao gramados na próxima quarta-feira, diante do Coritiba, às 20h30, no Nilton Santos.