Gatito Fernández se desculpa por no VAR, mas critica ‘profissionais despreparados’

Rio - O goleiro Gatito Fernández se pronunciou, na manhã deste domingo, sobre o polêmico chute na cabine do VAR após a derrota do Botafogo por 2 a 0 para o Internacional. Em uma publicação no Instagram, Gatito pediu desculpas pela atitude, mas criticou os profissionais 'despreparados' que estavam no arbitro de vídeo.



Vale lembrar que o Botafogo teve dois gols anulados pelo VAR na partida diante do Colorado. Confira a declaração de Gatito Fernández na íntegra.

"Gostaria de tentar explicar meu ato de hoje ao chutar a cabine do VAR. De cabeça fria, agora, é claro que me arrependo. Não é uma postura que me orgulho e não deveria mesmo ter feito isso. Sei do meu papel, sei que devo dar exemplos. Mas tudo tem um limite e sequer temos um caminho para tentar fazer com que as coisas melhorem na arbitragem".O VAR chegou para ficar e está ajudando bastante o futebol no Brasil e em todo o mundo. O que não pode acontecer é termos profissionais completamente despreparados para usar tal ferramenta. Novamente, assumo que não tive a postura correta ao sair de campo. Todos sabem do meu caráter é tudo que consegui construir até hoje em minha carreira não foi de um dia para outro. Mas de cabeça quente, e com tudo que todos viram nas decisões da arbitragem, fica quase impossível não esboçar qualquer tipo de reação."Os atletas precisam ter o direito de participar desta construção de nova arbitragem no mundo. O que está acontecendo na atualidade não nos satisfaz. Apenas isso. Vamos seguir trabalhando com todo o esforço para levar ao torcedor nosso melhor. Queremos que outras esferas que fazem parte de um evento tão importante também se preparem com tal responsabilidade", declarou Gatito.