Após chutar cabine do VAR, Gatito pode pegar gancho de seis jogos no Brasileiro

Rio - O goleiro Gatito Fernández será denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter chutado o equipamento do VAR no fim da partida contra o Internacional, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A informação é da Rádio Itatiaia.

O goleiro do Botafogo pode pegar de um a seis jogos de suspensão, sendo indiciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - quando se assume conduta contrária à disciplina ou à ética. Vale lembrar que o árbitro, Thiago Duarte Peixoto, registrou na súmula da partida o chute de Gatito no suporte do VAR em sua saída de campo.