Botafogo encara maratona de jogos em setembro e Autuori vai manter rodízio

Rio - O Botafogo vai encarar uma maratona de jogos no mês de setembro e o técnico Paulo Autuori já começou a se preparar. No último sábado, diante do Internacional, o treinador poupou Luis Henrique e Honda, aplicando um 'rodízio' que será cada vez mais comum no elenco alvinegro.

Em setembro, o Botafogo terá uma média de um jogo a cada três dias. Serão nove jogos disputados em 28 dias do próximo mês, incluindo a partida remarcada da primeira rodada do Brasileiro contra o Bahia.



O mês também será de jogos decisivos. O Botafogo vai conhecer o adversário na quarta fase da Copa do Brasil na próxima terça-feira, quando haverá o sorteio na sede da CBF às 11h30.



Em entrevista coletiva após a derrota para o Internacional, Paulo Autuori falou sobre a maratona de jogos que se aproxima e garantiu que é preciso olhar 'além do jogo seguinte'.



"Temos um grupo muito enxuto, com muita juventude e outros com mais experiência. Tenho que junto com a comissão técnica analisar e salvaguardar. O problema não é o jogo seguinte, é o que já está acumulado e o que vai vir pela frente. Setembro será totalmente cheio de jogos, com a partida contra o Bahia atrasada inclusive", disse o treinador.



Confira o calendário de jogos do Botafogo em setembro:

Botafogo x Coritiba - 02/09

Corinthians x Botafogo - 05/09

Athletico-PR x Botafogo - 09/09

Botafogo x Vasco - 13/09

Primeiro jogo da 4ª fase da Copa do Brasil - 16 ou 17/09

Botafogo x Santos - 19 ou 20/09

Segundo jogo da 4ª fase da Copa do Brasil - 23/09

Atlético-GO x Botafogo - 26/09

Botafogo x Bahia - 29/09