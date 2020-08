Kalou deve estrear pelo Botafogo nesta quarta-feira; Honda volta ao time

Rio - A estreia mais esperada pelos botafoguenses deve acontecer na próxima quarta-feira. De acordo com o portal 'Uol', o marfinense Salomon Kalou deve jogar contra o Coritiba, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Alvinegro não poderá contar com Caio Alexandre, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



Outro craque que estará em campo é o japonês Keisuke Honda, poupado na última rodada contra o Internacional. O colombiano Rentería, reforço recém-chegado, ainda não está regularizado e não entra em campo. Cícero, Ruan Renato e Danilo Barcelos, que acertou com o Fluminense, foram liberados pelo Alvinegro nesta segunda-feira.