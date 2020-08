Ex-jogador defende Gatito após chute na cabine do VAR: 'Tenho a mesma vontade'

Rio - Ex-jogador e treinador de futebol, o comentarista Dé Aranha se mostrou indignado com as intervenções do árbitro de vídeo na partida entre Botafogo e Internacional, no último sábado. Hoje na Rádio Tupi, o ex-goleiro afirmou que está ao lado de Gatito Fernández, que após o apito final, chutou a cabine do VAR.



"Estou muito aborrecido. Eu amo futebol, não é um quebra-galho não, é profissão de milhões de pessoas. Estou contigo, Gatito, tenho a mesma vontade que você. Vivo e vivi do esporte, que era totalmente diferente. Ah, mas tinha juiz comprado? Tinha. Tinha jogador que se vendia, tinha treinador que levava uma grana para facilitar. Isso fazia parte do futebol. O futebol é o maior esporte do mundo, sustenta bilhões de pessoas", disse Dé, que emendou:



"O Gatito chegar e dar bico no VAR ele perde a razão por completo, mas lava a alma de milhões de pessoas que queriam fazer aquilo e não podem. Fui técnico e jogador do Botafogo, amo essa instituição, não posso ver a sacanagem que estão fazendo com o Botafogo. Não é mais o gigante que sempre foi, mas tem história maravilhosa e é o clube que mais cedeu jogadores à Seleção Brasileira. Mas não venham fazer o torcedor do Botafogo de palhaço", encerrou.