Rio - A torcida do Botafogo segue revoltada com o uso do VAR no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, um grupo de alvinegros fez um protesto em frente à sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os botafoguenses levaram faixas pedindo o fim do VAR e a saída de Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem.

"Fora Gaciba. Botafogo é líder. Fim do Var", "VAR = Vamos arrumar resultados", "CBF é a fábrica de ladrões" e " Igualdade nos critérios para todos os clubes do Brasil" foram textos que puderam ser lidos nas faixas. Além disso, havia uma simulação de uma TV com "VARgonha" na tela.



O primeiro lance que o Botafogo reclama seria um pênalti em Bruno Nazário, contra o Fortaleza. Dianto do Atlético-MG, o Alvinegro teve um gol anulado após toque de mão de Babi, mas a bola já havia desviado antes também na mão do adversário. Em seguida, o VAR não expulsou Matheuzinho, do Flamengo, após dura entrada em Caio Alexandre. E também houve invasão do oponente na cobrança de pênalti de Gabigol.

Na Copa do Brasil, ainda sem VAR, a reclamação foi de um pênalti não marcado em Kevin e um toque de mão no gol do Paraná. Fechando a sequência de erros, na última rodada, a reclamação foi no segundo gol anulado, quando a arbitragem marcou falta de Babi na origem do lance.

Na Copa do Brasil, ainda sem VAR, a reclamação foi de um pênalti não marcado em Kevin e um toque de mão no gol do Paraná. Fechando a sequência de erros, na última rodada, contra o Internacional, a reclamação foi no segundo gol anulado, quando a arbitragem marcou falta de Babi na origem do lance.

Após o duelo com o Internacional, o presidente Nelson Mufarrej defendeu Gatito Fernandéz, afirmando ter sido uma atitude "de quem está saturado com a série de equívocos e ausência de uniformidade de critérios por parte da arbitragem". Além disso, afirmou que o Botafogo é "sistematicamente prejudicado com interpretações equivocadas do VAR e do juiz em campo".

"A reação do Gatito foi a de quem está saturado com a série de equívocos e ausência de uniformidade de critérios por parte da arbitragem. Ninguém aguenta mais isso. O grupo tem trabalhado duro, de forma extremamente profissional, diante de uma série de dificuldades, e o que queremos é o básico, que é disputar em igualdade. Simples assim. Não podemos aceitar sermos sistematicamente prejudicados com interpretações equivocadas do VAR e do juiz em campo. São cinco jogos consecutivos de graves prejuízos e lá na frente esses pontos vão fazer falta. Não tem como competir dessa forma. A essência de uma competição é a simetria de condições para as partes em disputa. É esse mínimo que querem os. Amanhã iremos à CBF expor nossa insatisfação e abrir uma representação contra a atuação da arbitragem", disse.