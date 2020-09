Regularizado e participando das atividades com bola normalmente desde a última semana, o atacante estará envolvido em um jogo pela primeira vez. O treinador Paulo Autuori ainda tem dúvidas se começará com o camisa 8 na equipe titular.



O Botafogo também contará com outras voltas: Luís Henrique e Keisuke Honda, poupados pelo departamento médico na derrota contra o Internacional, no último sábado, foram liberados e devem voltar ao time titular. Caio Alexandre, por outro lado, está suspenso.



Paulo Autuori ainda tem dúvidas para montar a equipe e, como de praxe, deve avisar o onze inicial aos jogadores apenas horas antes do início da partida. A possibilidade de iniciar com Salomon Kalou, inclusive, é uma das perguntas que cercam a cabeça do treinador.



Provável Botafogo para enfrentar o Coritiba: Gatito Fernández; Barrandeguy (Kevin), Marcelo Benevenuto, Kanu, Guilherme Santos; Rafael Forster, Honda, Bruno Nazário; Matheus Babi (Kalou), Pedro Raul, Luís Henrique.