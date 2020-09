Botafogo é condenado pela Justiça a pagar mais de R$ 2 milhões a Alberto Valentim

Rio - O Botafogo foi condenado pelo juiz Michael Pinheiro Mccloghrie, da 69ª Vara do Trabalho do Rio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), a indenizar o técnico Alberto Valentim em R$ 2.237.810,00. Os valores são referentes a passagem do treinador pelo clube, entre 2019 e o início deste ano. A informação foi publicada pelo site "Esporte News Mundo".

Valentim teve todas as suas solicitações aceitas pela Justiça, inclusive um bônus de R$ 360 mil por ter livrado o Botafogo do rebaixamento em 2019. O treinador também cobrava férias e décimo-terceiro salário proporcionais, indenizações e multas. A decisão cabe recurso.