Boa vontade de atletas e funcionários por comunicação impressiona Kalou no Botafogo

Rio - Provável titular na partida contra o Coritiba nesta quarta-feira, o atacante Salomon Kalou tem ficado impressionado com o clube nas últimas semanas. De acordo com o portal 'Uol', o marfinense está surpreso com a boa vontade dos companheiros e funcionários para se comunicar com o atacante.



Casado com a modelo brasileira Karina Ferreira, o jogador de 35 anos tem noções da língua portuguesa, mas tem recebido apoio em obstáculos na comunicação. Apresentado no último dia 15, Kalou aprimorou a forma física nas últimas duas semanas. O Botafogo entra em campo às 20h30, no estádio Nilton Santos.