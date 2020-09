Carlos Rentería vai assinar contrato com o Botafogo nesta quinta-feira

Rio - Há quase duas semanas no Rio de Janeiro, o volante Carlos Rentería enfim será oficializado como jogador do Botafogo. O colombiano vai assinar nesta quinta-feira um contrato de dois anos com o Alvinegro, que ficará com 80% dos direitos econômicos — os 20% restantes ficam com o jogador.

Rentería já está treinando no Nilton Santos desde semana passada, mas ainda sem bola, e não há previsão de estreia. Sem clube desde setembro do ano passado, quando rescindiu com o Tolima, ele chega sem custos ao Glorioso.



Como precaução, o acordo inclui uma cláusula que permite a rescisão do contrato ao fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, e pode ser acionada por qualquer uma das partes — o item também está presente no contrato do marfinense Salomon Kalou.