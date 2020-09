Kalou estreia bem, mas Botafogo empata com o Coritiba no Nilton Santos

Rio - A boa estreia de Salomon Kalou não foi suficiente para dar ao Botafogo a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Apesar das boas credenciais apresentadas pelo marfinense, o Alvinegro ficou no 0 a 0 com o Coritiba num duelo de poucas emoções no Nilton Santos e se aproximou da zona de rebaixamento.

Atração principal da noite, Kalou não pareceu sentir o peso da estreia no Glorioso. Muito pelo contrário. Na companhia de Luis Henrique e Pedro Raul no ataque, comandou as ações ofensivas do time, que esteve longe de acompanhar a boa partida do marfinense e perdeu a chances de somar três pontos contra um adversário da parte de baixo da tabela.

Agora, a equipe de Paulo Autuori liga o sinal de alerta. Com sete pontos, o Botafogo dorme na 16ª e a apenas um ponto da zona da degola, mas pode até dormir no Z-4 caso o Sport vença o Grêmio, nesta quinta, às 19h, por mais de dois gols de diferença.

Mesmo há mais de nove meses disputar um jogo oficial, o estreante foi escalado como titular e permaneceu em campo até os 40 do segundo tempo, dando lugar ao também recém-contratado Davi Araújo.

Pouco inspirado, o Botafogo criou suas melhores chances no primeiro tempo. Primeiro, Luis Henrique teve um gol anulado por impedimento, aos 8, em jogado com a participação de Kalou. Pouco depois, o marfinense tabelou com Bruno Nazário, que finalizou em cima do goleiro Wilson. Fora isso, a única ameaça foi do Coritiba, Yan Sasse tinha o gol aberta, mas errou a bola.

A etapa final foi ainda pior. Com o camisa 8 menos participativo, o Alvinegro não conseguiu furar a retranca do time paranaense uma vez sequer. A única boa chance foi em chute de fora da área de Honda, que parou em mais uma defesa de Wilson.