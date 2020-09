Kalou comemora volta aos gramados e projeta evolução: 'Posso arriscar mais'

Rio - Estreia mais esperada das últimas semanas no futebol brasileiro, o atacante Salomon Kalou finalmente fez sua estreia no Botafogo. Em 85 minutos, o marfinense teve bom desempenho, mas passou em branco, assim como o Alvinegro no empate em 0 a 0 contra o Coritiba. Após a partida, o atleta comemorou o retorno aos gramados.



“Estava há muito tempo sem jogar e estou muito feliz por voltar a fazer aquilo que mais gosto. Acho que posso evoluir mais, arriscar mais, me movimentar mais. Sinto falta da torcida. Jogar diante dos torcedores faz toda a diferença” disse o atacante de 35 anos ao 'Gazeta Esportiva'.