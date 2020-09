Ex-técnico do Botafogo se declara para o clube: 'Representa amor, carinho e respeito'

Rio - Com passagem pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, o técnico Joel Santana somou campanhas importantes pelo Botafogo, como os títulos do Carioca de 1997 e 2010. Em entrevista ao canal do jornalista Thiago Franklin, o comandante não escondeu o carinho que carrega pelo Alvinegro, apesar dos títulos de maior expressão por Flamengo e Vasco.



"Agradeço ao Botafogo por tudo que fez por mim. Nunca tive tanta divulgação como no título de 2010, fui no Copacabana Palace receber prêmio da Veja, o melhor desportista carioca. Fui capa de revista, teve Academia Brasileira de Letras. Fui a todos os lugares. Porque foi um título construído depois de uma derrota de seis, dentro do Engenhão. Foi um dos mais marcantes. Não gosto de enumerar título, tive títulos praticamente impossíveis. Mas eu não ganhei, foi o clube, torcedores e jogadores – afirmou Joel, que emendou:



"A instituição Botafogo representa tudo, amor, carinho, respeito e acima de tudo agradecer à torcida. Jamais me vaiou, nunca. Isso tenho como agradecimento. Passamos em Marechal Hermes muito tempo sem perder, quando perdemos o torcedor foi fiel até o final. Isso a gente guarda com carinho, amor e respeito. Agradeço a todos os torcedores, que amam, gostam e vão amar o Botafogo até o final da vida. Parabéns, Botafogo. Obrigado – completou Joel.