Botafogo anuncia contratação do volante Carlos Rentería

Rentería é do FOGÃO! Após realizar exames médicos, volante assina com o Glorioso. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/SaUkvyB8TI — Botafogo F.R. (de ) (@Botafogo) September 3, 2020

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta quinta-feira a contratação do volante colombiano Carlos Rentería. Ex-jogador do Tolima, da Colômbia, o atleta de 25 anos estava livre no mercado e assinou até agosto de 2022.Rentería fechou com o Alvinegro na última semana. O jogador terá vínculo de dois anos, mas com cláusula de liberação após o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro 2021. O Botafogo ficará com 80% dos direitos econômicos do atleta.