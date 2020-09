Chefe de arbitragem da CBF comenta críticas ao VAR: 'Temos que melhorar'

Rio - O VAR tem sido alvo de polêmica nas últimas rodadas. Na partida entre Santos e Flamengo, a tecnologia foi utilizada duas vezes para anular gols da equipe paulista. No entanto, o que chamou atenção foi a duração da análise, que somada levou quase 10 minutos. Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF, comentou as críticas ao árbitro de vídeo.



"As críticas são feitas em relação ao tempo do VAR, e não ao nível de acertos. Muitas críticas por causa do tempo de espera são construtivas e justas. Temos que melhorar. Eu digo que, ao menos, é bom que o nosso problema consista no tempo de revisão. É um sinal de que estamos acertando nas decisões tomadas", comentou o ex-árbitro à 'Folha de São Paulo'.



No último final de semana, além da demora na partida entre Santos e Flamengo, o VAR chamou atenção no jogo entre Botafogo e Internacional. Na oportunidade, o árbitro de vídeo anulou um gol do Alvinegro ao pegar uma falta no início da jogada. Ao final do jogo, o goleiro Gatito Fernández chutou a cabine do VAR, que ficou despedaçada.