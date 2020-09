Fogão busca tranquilidade

Depois de entrar na zona de rebaixamento, o Botafogo enfrenta hoje, às 19h, o Corinthians para sair da degola neste início de Campeonato Brasileiro. E, para se afastar do perigo nesta rodada, o Alvinegro precisa quebrar um incômodo tabu: nunca venceu o time paulista no Itaquerão — agora Neo Química Arena.

O retrospecto no palco do jogo de hoje é de quatro derrotas e um empate, em 2014, ano de inauguração do estádio. Desde então, a equipe só não atuou no local em 2015, quando estava na Série B, e perdeu em todas as vezes que visitou o Corinthians.

Para animar a torcida alvinegra em busca da segunda vitória no Brasileiro e do fim do tabu, o Timão vive sua pior fase desde a inauguração da arena. Depois de somar dois títulos nacionais no período, a crise financeira chegou ao clube paulista, que também começou mal a competição. A distância entre as duas equipes é de apenas um ponto, embora o Corinthians seja nono colocado e o Botafogo, 17ª, o primeiro do Z-4.

Esperança de gols, o marfinense Salomon Kalou deve ser titular mais uma vez no time de Paulo Autuori. Após a boa estreia contra o Coritiba, apesar do 0 a 0, o atacante terá a companhia de Luis Henrique e Pedro Raul (ou Matheus Babi) no setor ofensivo.

SÉRIE DE PEDREIRAS

O duelo com o Corinthians é só o início de uma sequência complicada para o Botafogo no Brasileiro. Nas rodadas seguintes, a equipe encara o Athletico-PR (fora), o Vasco (casa) e o Santos (casa), justamente quando mais precisa de bons resultados para dar um salto na tabela e ganhar tranquilidade para a sequência do trabalho de Paulo Autuori.