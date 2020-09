Comentaristas da Globo discordam de pênalti marcado para o Corinthians contra o Botafogo

Rio - Os comentaristas de arbitragem da TV Globo não concordaram com a decisão do árbitro Rafael Traci ao marcar um pênalti para o Corinthians na partida contra o Botafogo , na noite do último sábado, que resultou no primeiro gol da equipe paulista. Para Sandro Meira Ricci e Paulo César de Oliveira, Gustavo Mosquito, atacante do Timão, se jogou ao sentir o contato com um defensor do Glorioso.

"O que aconteceu foi um contato leve do Benevenuto com o jogador Gustavo, do Corinthians. Ao sentir o contato, ele se jogou. Eu não marcaria o pênalti. O Traci entendeu que interferiu na tentativa do atacante de chegar à bola. Como teve o contato, o VAR não deve chamar. Mas não houve a penalidade. O contato é insuficiente para justificar a queda do jogador do Corinthians", disse Sandro.

No "Troca de Passes", Paulo César de Oliveira concordou com a opinião do colega.

"Para mim, houve erro. Não houve pênalti", declarou.