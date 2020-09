Matheus Nascimento se torna o jogador mais novo a atuar pelo Botafogo

Rio - O empate de 2 a 2 entre Botafogo e Corinthians ficará marcado na história do clube de General Severiano. Apesar do frustrante resultado e o gol do Timão no fim do segundo tempo no duelo do último sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, um recorde do Glorioso foi quebrado. Ao entrar em campo, Matheus Nascimento se tornou o jogador mais jovem a participar de uma partida pelo Alvinegro.

O atacante estreou profissionalmente com 16 anos e 6 meses, batendo o recorde de idade da era profissional do Botafogo. Antes, a marca pertencia a Galdino, também atacante, que entrou em campo com 16 anos e 9 meses no segundo semestre de 1971, quando o Alvinegro era comandado por Zagallo.

Diante do Corinthians, Matheus teve pouco mais de 10 minutos em campo. Com o Alvinegro em vantagem no placar durante a maior parte do tempo, não conseguiu mostrar muita coisa, com uma atuação de cinco passes certos, um corte dentro da área e uma falta cometida. No entanto, já foi suficiente para escrever o nome na história dos livros do Botafogo.



O cria do Botafogo também entrou no pódio do Brasileirão. Matheus Nascimento se tornou o terceiro jogador mais novo a entrar em campo pela competição, atrás de Jô, que estreou pelo Corinthians em 2003 com 16 anos e 3 meses e Yuri Mamute, ex-Botafogo, que atuou vestindo a camisa do Grêmio com 16 anos e 4 meses em 2011.

"Ele está trabalhando muito bem, crescido, encorpado. Tem absorvido bastante os conceitos. Está com uma agressividade que, se agregar ao seu jogo, vai fazer mais diferença ainda. O trabalho está sendo feito de maneira cronológica. O Botafogo tem que começar a trabalhar com lógica, critérios, procedimentos, prática e estratégia no seu futebol", elogiou Paulo Autuori, após a partida contra o Corinthians.

Matheus Nascimento é visto como uma joia por dirigentes e membros da comissão técnica do Botafogo. Com mais de 150 gols nas categorias de base do Alvinegro desde 2015, o atacante assinou o primeiro contrato profissional em abril e vem treinando com os comandados de Paulo Autuori desde a retomada das atividades presenciais, em julho.



*A matéria só foi possível graças ao auxílio do pesquisador e historiador botafoguense Cláudio Falcão, criador. do blog "DataFogo".