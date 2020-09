Neto critica treinador de goleiros do Corinthians após falha contra o Botafogo

Rio - Durante 'Os Donos da Bola' desta segunda-feira, Neto afirmou que Cássio 'frangou' no primeiro gol do Botafogo, marcado por Bruno Nazário em cobrança de falta. No lance, o goleiro do 'Timão' ainda encosta na bola, mas não impede o empate. A partida terminou em 2 a 2.



"Frangão, hein? Quem é o treinador de goleiro do Corinthians? Que não sabe treinar o Cássio?", cornetou o apresentador ao rever o lance.



O Botafogo chegou a virar a partida com gol do marfinense Kalou e ia conseguindo os três pontos até os minutos finais da partida, quando Jô empatou já nos acréscimos. O Timão está em 11º com 9 pontos, já o Glorioso é o 15º, com 8.