São Paulo bloqueia quase R$ 5 milhões do Botafogo na Copa do Brasil por contratação de atacante

Rio - O São Paulo conseguiu bloquear quase R$ 5 milhões que o Botafogo tem direito como premiação por classificações na atual edição da Copa do Brasil. O valor é referente à parte de uma disputa entre os dois clubes pela contratação do atacante Henrique Almeida, que foi revelado pelo clube paulista e se transferiu ao Glorioso em 2013. As informações são do 'Globoesporte.com'.

A dívida calculada pelo São Paulo é de pouco mais de R$ 4,7 milhões. De acordo com o clube paulista, o Botafogo concordou em pagar R$ 2,4 milhões por 40% dos direitos econômicos de Henrique, mas só R$ 900 mil foram pagos.



A penhora, determinada pela Justiça de São Paulo no último dia 2 de setembro, bloqueia a última premiação e todas as próximas, até que o valor de R$ 4,7 milhões seja quitado. O Alvinegro não contestou a dívida na Justiça, mas pode recorrer da decisão.



Na quarta fase da Copa do Brasil, o Botafogo enfrenta o Vasco, a partir da próxima semana, por uma vaga nas oitavas de final.